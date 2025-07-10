Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gram Metamfetamin ve 2 Tutuklama

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gram Metamfetamin ve 2 Tutuklama
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Edremit ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 41,23 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Emniyet, mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 41,23 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince 9 Temmuz günü ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 41,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, uyuşturucu madde satıcıları ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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