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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 4 şüpheli şahsa yönelik olarak ikamet ve araçlarında yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde, 2 ateşli silah, mermi ve suçtan elde edildiği düşünülen 26 bin 600 lira para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere ait 1 ikamet ve 2 araçta icra edilen operasyon sonucu; 26 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet tabanca mermisi ve 26 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri mahkeme tarafından 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbir kararı verildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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