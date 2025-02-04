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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Edremit ilçesinde narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddelere ve bir hassas teraziye el konuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik polisi ' Uyuşturucu Madde Ticareti' kapsamında yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas teraziye el koydu.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Edremit ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Narkotik polis ekipleri yaptıkları aramalarda 56,38 gram bonzai maddesi, 46,22 gram metamfetamin maddesi, 6,71 gram kokain maddesi, 0,96 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında işlemler devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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