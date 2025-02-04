Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik polisi ' Uyuşturucu Madde Ticareti' kapsamında yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas teraziye el koydu.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Edremit ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Narkotik polis ekipleri yaptıkları aramalarda 56,38 gram bonzai maddesi, 46,22 gram metamfetamin maddesi, 6,71 gram kokain maddesi, 0,96 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında işlemler devam ediyor. - BALIKESİR