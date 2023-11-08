Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 360 Gram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 1 şüpheli şahsın ev ve işyerinde yaptıkları operasyonda 360 gram kubar esrar, hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekşpleri Karesi ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 1 şüpheli şahsın ev ve işyerinde yaptıkları operasyonda 360 gram kubar esrar, hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait işyeri ve ikamet adresinde icra edilen operasyon sonucu; 360 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın sorgulaması sonucu, adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir. - BALIKESİR