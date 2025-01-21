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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 32 Bin Hap ve Nakit Para Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 32 Bin Hap ve Nakit Para Ele Geçirildi
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Edremit'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 32 bin adet sentetik hap ve 54 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 32 bin adet sentetik hap ve nakit para ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 32 bin adet sentetik ecza hap ve 54 bin 750 Türk lirası nakit para ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK-188) suçundan işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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