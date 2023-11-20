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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.