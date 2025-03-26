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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Edremit'te kokain ve metamfetamin, il merkezinde ise sentetik ecza hapları ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı operasyonlar neticesinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 159,15 gram kokain ve 1,48 gram metamfetamin ele geçirilirken, Balıkesir il merkezinde yapılan bir başka operasyonda ise 566 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yönelik mücadeleye aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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