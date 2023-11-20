Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde imal edip, ticaretini yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 26 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 1 adet sentetik ecza hapı ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR