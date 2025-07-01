Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 41 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Balıkesir'de uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan çalışmada 41 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa