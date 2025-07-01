Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 41 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan çalışmada 41 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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