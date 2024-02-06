Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Karesi ve Edremit ilçelerinde yapılan polis operasyonlarında uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince Karesi ve Edremit ilçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda; 259 gram metamfetamin maddesi, 316 adet sentetik hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - BALIKESİR