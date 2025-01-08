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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 ilçede 29 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri 6 ilçede 29 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüphelide yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz bir haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Gönen, Havran ve İvrindi ilçesinde meydana gelen 25 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda; 105 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi, 37 gram metamfetamin, 30 gram kenevir tohumu, 9 gram kokain, 6 gram bonzai, 5 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir dijital materyal ve 16bin 290 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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