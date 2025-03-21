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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 28 bin 628 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli tahkikat sürdürülebilir.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 28 bin 628 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından düzenlenen operasyonda M.M.P. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda toplam 28 bin 628 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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