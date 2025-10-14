Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 19 bin 909 adet sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Edremit, Havran, Savaştepe, Altıeylül, Gömeç, Ayvalık, Susurluk ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 19 farklı narkotik olaya karışan şahısların ev, eklenti ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, 19 bin 909 adet sentetik uyuşturucu hap, 486 gram skunk, 15 gram esrar, 3 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı, 20 bin 100 TL suç geliri ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
