Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 3,74 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis tarafından üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Havran Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları şok uygulamada şüpheliler E.E. ve O.B'yi durdurarak üst araması yaptı.

Bu kişilerin üzerlerinde 3,74 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.