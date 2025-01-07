Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 gram metamfetamin ile 59 bin 200 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 40 gram metamfetamin ve satışından elde edilen 59 bin 200 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli şahıs tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
img

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
img

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

Ülke attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti

İki ülke diplomatik ilişkilerini resmen kesti
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 7 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.