Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 124,9 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu gelirleri ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuya geçit vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 124,9 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 800 TL ve 75 Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tahkikat başlatıldı. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde satıcılarına ve suçlulara yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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