Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ekiplerce yapılan çalışmalarda 122,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 10 bin 300 Türk lirası nakit para ile 50 Euro'ya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR