Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Altıeylül ilçesinde tespit edilen 2 şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda 225 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet cep telefonu ve 3 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçelerinde tespit edilen 2 şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.

Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 225 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet cep telefonu ve 3 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.