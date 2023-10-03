Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Altıeylül ilçesinde tespit edilen 2 şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda 225 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet cep telefonu ve 3 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçelerinde tespit edilen 2 şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.
Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 225 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet cep telefonu ve 3 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.