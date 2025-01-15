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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edremit ilçesinde jandarma, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getiren M.A. isimli şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 2 kilo 242 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen M.A. isimli şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelinin Tekirdağ'dan Edremit'e yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde M.A. gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 kilo 242 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 12 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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