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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri, uyuşturucu operasyonunda 2 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 2 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs O.K. ve A.B. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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