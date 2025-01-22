Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri, uyuşturucu operasyonunda 2 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 2 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs O.K. ve A.B. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa