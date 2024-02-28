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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 131 Adet Extacy Hap ve Silah Ele Geçirildi

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Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit ettiği bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 131 adet extacy uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit ettiği bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 131 adet extacy uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde, Balıkesir'in Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu tespit edilen şüpheliye ait işyeri ve ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda; 131 adet extacy uyuşturucu hap, bir uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir tabanca, bir av tüfeği, 104 adet tabanca fişeği ve bir cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Balıkesir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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