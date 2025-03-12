Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

İmralı heyetine yeşil ışık yaktı
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram skunk/esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir şüpheliyi yakalayarak tahkikata başladı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyona narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın da katıldığı çalışmada, 11 paket halinde 12 kilo 870 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
img

Nükleer savaş kapıda! Tarihi hata sonrası resti çekti
img

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı

Özel'i bu fotoğraf üzerinden vurdu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.