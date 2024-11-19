Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1151 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1151 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1151 sentetik ecza hapı ve diğer silahlar ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 151 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bin 151 sentetik ecza hap, 10 extacy hap, bir ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonda M.U. 29 ve İ.A. 30 isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikata başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

Teğmenler 7 kez başvuruda bulunmuş

 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 20 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ayliz Duman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Bıçakla çocuğu tehdit eden baba kimdir? Olay ne, nerede oldu? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne? KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu! Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Yenidoğan Çetesi erkek bebeklerine ne yaptı? Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli? Türkiye yenilirse ne olur? Türkiye Uluslar Ligi grubundan çıkarsa ne olur? (Karadağ-Türkiye maçı) SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.