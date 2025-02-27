Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti kapsamında şüphelilere yönelik suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şahısların yakalanması amacıyla şehir merkezinde geçtiğimiz gün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca; 27 parça halinde satışa hazır 32 gram metanfetamin maddesi, 704 sentetik ecza hap, 7 gram esrar maddesi, 4 gram bonzai, 2 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve suçtan elde edilen 20 bin 875 TL para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında tahkikata başlandı. - BALIKESİR