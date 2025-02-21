Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1046 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Balıkesir'de yapılan narkotik operasyonunda 1046 adet sentetik ecza hapı yakalanırken, 2 şahıs için uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 46 adet sentetik ecza hapı yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmada bin 46 sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa