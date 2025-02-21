Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi, hepsi iptal
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1046 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1046 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de yapılan narkotik operasyonunda 1046 adet sentetik ecza hapı yakalanırken, 2 şahıs için uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 46 adet sentetik ecza hapı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmada bin 46 sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
img

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.