Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo 64 gram esrar ile 201,55 gram kokain ele geçirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise 600 gram skunk/esrar, 37 adet sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 1,10 gram tütünle karışık esrar ve 1 adet öğütme aparatı bulundu.

Operasyonlarda yakalanan 3 şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan, 1 şahıs hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR