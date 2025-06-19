Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 639 gram sentetik kannabinoid ve 494 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 639 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 494 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 390 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Kadının çantasındaki parayı çaldı, 'Dayanamadım' dedi

Kalabalıkta kimse fark etmedi ama kamera kayıttaydı
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.