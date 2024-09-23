Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle bağlantılı olarak 1 kişi yakalandı. Elde edilen malzemeler arasında 220 gram kubar esrar ve 110 gram kenevir tohumu da bulunuyor.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı.
Gönen ilçesinde yasa dışı ekim yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 220 gram kubar esrar, 110 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR