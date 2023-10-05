Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmaya istinaden Bandırma ilçesi, Yeşilçomlu mahallesinde bir adreste yapılan operasyon neticesinde; 4.270 gram Kubar Esrar, 11 gram Kenevir Tohumu, 1 adet Av Tüfeği ve 1 adet Cep Telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. (62) yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR