Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmaya istinaden Bandırma ilçesi, Yeşilçomlu mahallesinde bir adreste yapılan operasyon neticesinde; 4.270 gram Kubar Esrar, 11 gram Kenevir Tohumu, 1 adet Av Tüfeği ve 1 adet Cep Telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. (62) yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa