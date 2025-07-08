Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 17 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları: 17 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 6 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli maddeler ele geçirdi ve 17 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi ve Marmara ilçelerinde meydana gelen 13 ayrı olaya müdahale edildi.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait evler, eklentileri ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 25 adet sentetik uyuşturucu hap, 579 gram esrar, 4 gram skunk, 1 adet esrar öğütme aparatı, 6 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla bağlantılı 17 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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