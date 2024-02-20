Balıkesir'de Uygulamada 7 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün Balıkesir'in merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada; bir ruhsatsız tabanca, 42 adet sentetik ecza maddesi, 7,43 gram esrar, 12,78 gram metamfetamin, 2 extacy hap ele geçirildi. Bin 243 şahıs sorgusunda ise, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR