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Balıkesir'de Tütün Kaçakçılığına Büyük Darbe

Balıkesir'de Tütün Kaçakçılığına Büyük Darbe
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Balıkesir'de jandarma ekipleri, 96 ekip ve 306 personelle tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 175 kilo kıyılmış tütün, 11 bin makaron ve bir sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri 96 ekip ile 306 personel ve 2 tütün tespit köpeğinin katılımı ile tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 175 kilo kıyılmış tütün ve 11 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün 10.00-15.00 saatleri arasında yasa dışı sigara imalathaneleri başta olmak üzere makaron ve tütün mamullerinin depolandığı ve satışa sunulduğu yerlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere 96 ekip, 306 personel ve 2 çay ve tütün tespit köpeği katıldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 420 şahsın sorgusu ile birlikte 124 iş yeri, bir işletme, 2 ikamet adresi ve 2 araçta yapılan aramalar neticesinde; 175 kilo açık kıyılmış kaçak tütün, 11 bin 500 içi kaçak tütün doldurulmuş makaron, 50 bin boş makaron, bir otomatik sigara dolum makinesi ele geçirildi. Olaylara karışan 4 şahıs hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Makaron Hukuk

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