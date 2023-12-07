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Balıkesir'de Turşu Bidonlarının Arasında Metamfetamin Ele Geçirildi

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Balıkesir'de narkotik polisleri bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada bir yolcunun turşu bidonlarının arasına sakladığı 498 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de narkotik polisleri bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada bir yolcunun turşu bidonlarının arasına sakladığı 498 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu; durdurulan yolcu otobüsünde T.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere; turşu bidonları arasında kamufle edilmiş 498 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T. hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Balıkesir Narkotik Uyuşturucu Soruşturma Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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