Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de traktör ve tarım araçları denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri, kırsal mahallelerde traktör ve tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda 3 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri kırsalda yaşanabilecek kazaları en azına indirebilmek adına traktör ve tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 3 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak icra edildiği kırsal mahallelerde uygulama yaptı. Zirai araçlar ile traktör kazaları ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltilmesi maksadıyla traktör ve tarım araçları özel trafik denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, 69 araç kontrol edilirken, 6 araç hakkında işlem yapıldı, 3 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

 Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title