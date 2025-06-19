Balıkesir'de Traktör Kazası: Sürücü Yaralı

Balıkesir'de Traktör Kazası: Sürücü Yaralı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarlasına giden traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörünü şarampole devirdi. Olayda sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarlasına çalışmaya giden traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, traktörü şarampole uçurdu. Kaza sonucu ters dönen traktörün sürücüsü yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Türkali kırsal mahallesinde meydana geldi. 10 ASB 039 plakalı traktörü ile tarlasında çalışmaya giden sürücü F.Ç. traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine İtfaiye Daire Başkanlığının Pamukçu müfrezesi, 112 Sağlık ekibi ve Güvenlik Güçleri kaza mahalline gitti. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü F.Ç. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın başladığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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