Balıkesir'de Traktör Kazası: Sürücü Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarlasına çalışmaya giden traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, traktörü şarampole uçurdu. Kaza sonucu ters dönen traktörün sürücüsü yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Türkali kırsal mahallesinde meydana geldi. 10 ASB 039 plakalı traktörü ile tarlasında çalışmaya giden sürücü F.Ç. traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine İtfaiye Daire Başkanlığının Pamukçu müfrezesi, 112 Sağlık ekibi ve Güvenlik Güçleri kaza mahalline gitti. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü F.Ç. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın başladığı açıklandı. - BALIKESİR