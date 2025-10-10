Haberler

Balıkesir'de Traktör Kazası: Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Eski Ortaoba yolunda seyir halindeki A.A. idaresindeki 10 EZ 9004 traktör, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.