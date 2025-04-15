Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan, kritik Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs tutuklandı
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları böyle zehirliyorlar

Balıkesir'de Traktör Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'de Traktör Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Çakırdere Mahallesi'nde devrilen traktörde 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çakırdere Mahallesi'nde A.H.K. idaresindeki 10 APN 965 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle tarla yolunda devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralı sürücüyü traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.H.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.