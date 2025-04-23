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Balıkesir'de Traktör Kazası: 1 Ölü

Balıkesir'de Traktör Kazası: 1 Ölü
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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 64 yaşındaki M.A. hayatını kaybetti. Kazanın neden olduğu incelemelere başlandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Balıkesir - Edremit kara yolu Şapçı rampaları mevkisinde meydana geldi. 64 yaşındaki M.A. idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.A.'nın cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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