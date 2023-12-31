Balıkesir'de Trafik Uygulamasında 72 Araç Sürücüsüne İdari Para Cezası

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri il merkezinde yaptıkları trafik uygulamalarında çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak olmak üzere toplam 72 araç sürücüsüne 89 bin lira idari para cezası uygularken, 12 aracı trafikten men ettiler.

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 10 ekip 20 personelin katılımıyla Savaştepe Caddesi, Kızılay Caddesi, Anafartalar Caddesi, Örücüler Caddesi, Tren İstasyonu Önünde,Gençlik Merkezi Önünde ve farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarında 288 araç ve sürücüsü denetlendi ve 72 araç sürücüsüne çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak olmak üzere farklı maddelerden toplamda 89 bin 719 TL. idari cezai işlem uygulanırken 12 araç trafikten men edildi Trafik polis ekipleri 3 sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan işlem yaparak, sürücü belgelerine el koydu. - BALIKESİR