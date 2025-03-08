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Balıkesir'de Trafik Kazası: Otomobil Yangın Çıkardı, Sürücü Ağır Yaralandı

Balıkesir'de Trafik Kazası: Otomobil Yangın Çıkardı, Sürücü Ağır Yaralandı
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Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kamyona çarparak yanmış ve sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de İzmir İstanbul otoyolunda meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan hızla çarpan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü ağır yaralı olarak otomobilden çıkartarak hastaneye sevk ettiler.

Olay, İzmir-İstanbul Otoyolu Dallımandıra mevkiinde mevkiinde meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki 45 VL 759 plakalı kamyona arkadan hızla gelen 34 FUY 494 plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobilde başlayan araç yangınına Savaştepe Grup Amirliği personeli ve 112 Sağlık ekipleri müdahale ettiler. Çarpma sonrası otomobil yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü sürücüsü N.C.A. ağır yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili uzun süren çalışmalar sonrası söndürdü. Hurda haline gelen otomobil yol kenarına çekildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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