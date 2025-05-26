Edremit'te trafik kazası sonrası facianın eşiğinden dönüldü

Edremit'te trafik kazası sonrası facianın eşiğinden dönüldü
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Edremit'te kaygan zemin nedeniyle meydana gelen trafik kazasının ardından, başka bir araç da aynı noktada kontrolü kaybetti ancak yaptığı manevra ile büyük bir faciadan dönüldü. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, aynı bölgede yağıştan kaynaklı kaygan zemin nedeniyle ikinci bir kazanın eşiğinden dönüldü. Olay, çevrede bulunan vatandaşların dikkati ve arazi aracı sürücüsünün manevraları sayesinde daha büyük bir felakete dönüşmeden atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'e bağlı Hacıarslanlar Mahallesi'nin üst kesimlerinde, Edremit-Kalkım karayolunun 8. kilometresinde bir araç, yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak başka bir araç ile çarpıştı. Sürücünün hafif yaralı olarak kurtulduğu kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı.
Ancak olay yerinde yapılan çalışmalar sırasında, başka bir arazi aracı sürücüsü de aynı noktaya yaklaşırken kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın, kaza alanına metreler kala yaptığı ani manevrayla durabilmesi muhtemel bir faciayı önledi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşandı.
Bu anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Yetkililer özellikle yüksek kesimlerde ve dar yollarda seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki yol şartlarının iyileştirilmesi ve gerekli uyarı levhalarının artırılması talep ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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