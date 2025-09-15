Balıkesir'de Trafik Kazası: Kamyonet Devrildi, Yaralanan Yok

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otogar kavşağında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolsüz şekilde anayola çıkması sonucu kamyonet devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Havran istikametinden Akçay istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 59 ANL 9601 plakalı kamyonet, iddialara göre S.A. yönetimindeki otomobilin kontrolsüz şekilde anayola çıkmasıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak devrildi.

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale Karayolunda trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü. - BALIKESİR