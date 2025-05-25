Balıkesir'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesi ile Bandırma ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erdek-Bandırma karayolunda meydana geldi. 10 AFC 594 ile 34 JM 5531 plakalı araçların çarpışması sonucu her iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR