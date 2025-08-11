Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de ticari taksinin otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erdek ile Bandırma ilçeleri arasındaki karayolunda Tatlısu köyü kavşağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 VA 605 plakalı otomobil ile 10 T 2236 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, her iki araçta ağır hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Erdek-Bandırma karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR