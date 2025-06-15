Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 ARC 778 plakalı otomobil, Ülkü Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan M.B., E.K. ve İ.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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