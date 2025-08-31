Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Gönen-Bandırma karayolu Buğdaylı Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 61 SC 919 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR