Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta duramayan otomobil takla attı. Sürücü ve yolcu hafif yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 10 TN 253 plakalı otomobil, Gönen'den Bandırma istikametine seyir halindeyken Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde bulunan trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kırmızı ışığın yanması üzerine duramayan sürücü, ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü M.E. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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