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Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, H.K. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde akşam saatlerinde Hacıvelioba Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 NH 445 plakalı araç ile karşı yönden gelen 10 K 0541 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan H.K. ve Ş.K. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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