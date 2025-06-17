Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın arkasına çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'de İzmir İstanbul Otoyolunun Savaştepe kavşağında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tırın arkasına girerek kaza yaptı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralı, 2'si ölü olarak çıkarıldı.

Olay bugün sabah saatlerinde İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Savaştepe kavşağına gelmeden 2 km önce meydana geldi. Kazanın 112'ye ihbarı sonrası İtfaiye Altıeylül Grup Amirliği ekipleri, 112 Sağlık ve Güvenlik güçleri kaza yerine intikal etti. K.D.'nin kullandığı 34 FZ 0597 plakalı otomobilin seyir halindeki Y.S. kontrolündeki 41 ANR 051 dorse plakalı 41 ARE 808 plakalı tıra arkadan çarpması ile binek araçtaki sıkışan 2 kişi yaralı olarak çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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