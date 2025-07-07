Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Balıkesir'de hızla karşı şeride geçen otomobilin başka bir araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'de bir anda hız kazanarak karşı şeride geçen otomobil, bir başka otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bandırma Caddesi'nde meydana geldi. Bandırma istikametinden gelip şehir merkezine gitmekte olan 45 ZB 4730 plakalı otomobil, bir anda hız kazanarak karşı şeride geçerek, 16 JV 78 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza haberi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline gitti. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içinden 1 kişiyi yaralı olarak çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa